Diputados británicos vetados por Israel afirman que no se dejarán "intimidar ni silenciar"

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, justificó el veto a los parlamentarios británicos, junto al impuesto al abogado Fahad Ansari, director de la asociación Riverway to the Sea, por su presunta implicación en "actividades antisemitas y antiisraelíes".

De los once diputados sancionados por Israel, cinco (Adrián Ramsay, Carla Denyer, Sian Berry, Ellie Chowns y Hannah Spencer) pertenecen al Partido Verde ('Green Party').

Un portavoz de esa formación dijo: "No permitiremos que el Gobierno israelí nos silencie mediante la intimidación. Estamos orgullosos de nuestros diputados por defender los derechos palestinos y exigir el fin de la complicidad británica en el genocidio y la ocupación ilegal", según recogieron medios británicos.

En la lista destaca especialmente el nombre de Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista entre 2015 y 2020 y ahora diputado y cofundador de la formación izquierdista Your Party, que dijo en redes sociales que "el genocidio de Israel no puede quedar impune" y prometió seguir alzando la voz por "la paz, la libertad y la justicia para el pueblo palestino" tras conocer el veto.

La diputada Zarah Sultana, cofundadora de Your Party junto a Corbyn, afirmó que consideraba la prohibición de entrada a Israel como "una medalla de honor" al provenir de un "gobierno fascista" y escribió en la red social X: "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre".

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También fue sancionada por Tel Aviv la histórica laborista Diane Abbott, primera parlamentaria negra de la historia del Reino Unido, que ya había sido suspendida en el pasado por su propio partido por unas polémicas declaraciones sobre la comunidad judía, si bien no se pronunció públicamente tras el anuncio.

La lista se completa con los laboristas John McDonell, Richard Burgon y Naz Shah.

Además de a los once diputados, Israel también ha vetado la entrada a Ansari, abogado de Hamás en la impugnación del grupo palestino a su ilegalización en el Reino Unido.