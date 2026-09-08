Dos detenidos en Ecuador por la explosión de carro bomba que dejó un fallecido en 2025

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró en un mensaje publicado en redes sociales que una larga investigación de casi once meses permitió ubicar a estas dos personas detenidas y establecer a Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente en el país, como los supuestos autores intelectuales.

Las detenciones se realizaron durante el allanamiento y registro a tres inmuebles en Prosperina, un suburbio de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.

Reimberg detalló que los dos detenidos tienen antecedentes penales, uno identificado como Steeven Masache por tenencia y porte no autorizado de armas y sospechoso de robo; y el otro llamado Jefferson Tubay por asociación ilícita, además de acumular seis denuncias por estafa en diferentes provincias del país.

El ministro enfatizó en que la investigación permitió establecer la presunta autoría de integrantes de Los Lobos, identificar a personas vinculadas a la ejecución y reconstruir la cadena logística que conectaría el robo del material explosivo con la fabricación y ejecución de los coches bomba.

"Que se les quede claro a los delincuentes: puede que nos tomemos un tiempo en investigar, pero de que caen, caen. No hay impunidad para los crímenes en Ecuador. Su destino será la cárcel de El Encuentro", dijo Reimberg en referencia a la prisión insignia de Noboa, construida para aislar a líderes criminales, a similitud del modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador contra las pandillas.

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La explosión del coche bomba tuvo lugar el 14 de octubre de 2025 cuando una camioneta fue incendiada y abandonada en una de las avenidas más concurridas del centro financiero de Guayaquil.

El automóvil estaba cargado con explosivos que estallaron a los pocos segundos, una vez que fueron alcanzados por el fuego, en una gran deflagración que mató a un taxista que estaba grabando la escena con su teléfono móvil.

Este fue el segundo vehículo que explotaba en Guayaquil en menos de un mes, pues el 26 de septiembre de 2025 otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.

Sin embargo, esa medida y sus sucesivos estados de excepción no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos de la región.