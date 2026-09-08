Dos expertos defienden la modalidad del tratamiento por adicciones que recibió Maradona

"La ley de salud mental dice que cualquier internación tiene que ser el último recurso y el más excepcional", expresó durante su testimonio Damián Barreiro, psicólogo e investigador especializado en adicciones.

El testigo, quien trabajó con Díaz y declaró en calidad de experto, dijo que una persona que consume sustancias "no está incapacitada" y que para ingresarla en una institución psiquiátrica en contra de su voluntad debe haber "un riesgo inminente para él o para terceros".

La decisión de que Maradona recibiera un tratamiento domiciliario tras ser intervenido por un hematoma subdural en la cabeza ha sido foco de un fuerte debate durante el juicio.

Mientras los médicos a cargo del exfutbolista afirmaron que se trató de un tratamiento por adicciones, la Fiscalía y las querellas denunciaron que fueron descuidados los aspectos clínicos de la salud de Maradona y que un paciente con sus antecedentes cardíacos debía ser ingresado en una clínica.

Ignacio O'Donnell, sociólogo especializado en adicciones, también declaró este martes y señaló que un tratamiento ambulatorio es efectivo en pacientes adictos, siempre y cuando "haya un entorno que lo acompañe y que no esté en contacto con personas que consuman".

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"Si no está en consumo y se mantiene sin consumo, no necesita una internación", agregó.

Díaz, también especialista en adicciones, se sumó al equipo que atendía a Maradona un mes antes de su fallecimiento, acontecido el 25 de noviembre de 2020, dos semanas después del comienzo del tratamiento domiciliario.

El objetivo de Díaz era brindar atención psicológica al exfutbolista y acompañarlo en su tratamiento por su adicción al alcohol, una tarea llevada a cabo junto a la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusada por la muerte del astro.

Según la acusación, el psicólogo "omitió disponer su internación en un centro de rehabilitación adecuado conforme estipula y lo facultaban leyes vigentes".

Con los dos testigos de este martes comenzó formalmente la etapa del juicio dedicada a la producción de pruebas de las siete defensas, que se estima terminará a finales de septiembre.

El juicio comenzó el pasado 14 de abril y declararon al momento más de 60 testigos.

Los siete acusados en este juicio declararon al menos una vez y el neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado y señalado por diferentes testigos como el médico a cargo de salud de Maradona, hizo uso de la palabra diez veces a lo largo del proceso.

Además de Díaz, Cosachov y Luque, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito con penas de entre 8 a 25 años de prisión.