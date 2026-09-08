Dos sismos de magnitud 4,4 y 3,4 sacudieron el noroeste de Venezuela en la madrugada

En su cuenta en Instagram, el organismo sismológico indicó que el primer movimiento telúrico se registró a las 02:49 hora local (06:49 GMT), a una profundidad de 3,3 kilómetros, en el estado Falcón (noroeste).

El epicentro se localizó a 55 kilómetros al este de la localidad de Churuguara.

El segundo temblor ocurrió a las 2:53 hora local (06:53 GMT), a una profundidad de 3,4 kilómetros, en el estado Yaracuy (norte). Su epicentro está a 37 kilómetros de la localidad de Aroa.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han reportado daños, aunque usuarios en redes sociales señalaron que los temblores llegaron a sentirse en estados vecinos.

Desde que ocurrió el doble terremoto del pasado 24 de junio, que afectó principalmente una vasta zona en el norte del país, en particular el estado costero de La Guaira, se han reportado varias replicas de magnitud superior a 4.

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El pasado 24 de agosto, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el número de muertos tras el desastre de junio llegó a 6.509, según el balance oficial publicado en Telegram que no revela la cifra de desaparecidos.

Un día después, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Gobierno un registro público y actualizado sobre el número de personas desaparecidas que dejó el doblete sísmico.

La organización criticó que el Estado no informe sobre la cifra de desaparecidos desde el pasado 25 de junio, cuando reportó 157 y luego dejó de actualizarlo.

Sin embargo, el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, informó el pasado 4 de agosto a Caracol Radio que familiares de los afectados han reportado unas 1.579 personas desaparecidas.

Iniciativas ciudadanas como 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido.