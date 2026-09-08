EAU dice que ha compartido "inteligencia relevante" con Israel cuando ha sido necesario

"Las entidades gubernamentales de EAU e Israel han mantenido líneas de comunicación abiertas y directas desde el inicio de su relación hace más de cinco años. Cuando es necesario, toda la inteligencia relevante se ha comunicado y se sigue comunicando entre las entidades correspondientes", dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un escueto comunicado.

Estas declaraciones se producen en respuesta a la exclusiva del diario israelí publicada hoy que indicó que el también conocido como MBZ llamó a Netanyahu una semana y media antes de los atentados de Hamás en Israel para decirle que el entonces líder del grupo palestino Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores subraya que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos no hace comentarios sobre noticias o especulaciones de los medios relativas a las conversaciones entre líderes gubernamentales", dijo el departamento, que añadió que "el compromiso de EAU desde el 7 de octubre se ha dirigido constantemente hacia la desescalada, la estabilidad regional y la prevención de la violencia".

De acuerdo con Haaretz, Bin Zayed instó a Netanyahu a tomarse la situación "en serio", pero "para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro israelí reaccionó con relativa calma", manifestó que "Hamás tenía la intención de operar en Cisjordania" y le aseguró a MBZ que Israel estaba "preparado para cualquier escenario".

La publicación de esta exclusiva llega pocos días después de que Netanyahu desatara una fuerte polémica en Israel al acusar a altos mandos militares y de seguridad de decidir "deliberadamente" no despertarlo la madrugada del 7 de octubre de 2023, en unas declaraciones que la oposición y responsables de seguridad han calificado de "teoría de la conspiración" electoralista.

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Tras la publicación, la oposición israelí acusó en bloque a Netanyahu de ignorar las advertencias sobre un posible ataque.