EEUU sanciona a la aviación iraní para reforzar campaña de presión económica sobre Teherán

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense anunció en un comunicado que sanciona a estas empresas e individuos "por apoyar al sector de la aviación de Irán, el cual el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita".

Las medidas presentadas este martes también se dirigen contra empresas fachada, intermediarios extranjeros y "rutas de transbordo engañosas de las que se vale Irán para obtener aeronaves de origen estadounidense y tecnología sensible".

Como parte de esta medida, la OFAC también sanciona a empresas de terceros países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia, Kazajistán y el Reino Unido que presuntamente facilitan la adquisición de aeronaves, operaciones de vuelo o actividades de carga de Mahan Air, sobre la que ya pesan sanciones estadounidenses y de la Unión Europea (UE).

Washington también ha decidido suspender autorizaciones que incluyen permisos de sobrevuelo o que aerolíneas no estadounidenses operen vuelos hacia Irán con aeronaves comerciales de origen o bajo control estadounidense.

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Las medidas anunciadas este martes se enmarcan en la Operación Paria Económico, anunciada el pasado 24 de agosto y con la que Washington busca estrangular económicamente a Teherán en un momento en el que las conversaciones para cerrar el conflicto permanecen suspendidas y, a su vez, se han reiniciado los ataques militares entre ambas partes en torno al estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico.