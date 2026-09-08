Ejército yemení afirma que expulsó a los hutíes de estratégica zona fronteriza con A.Saudí

"Nuestras Fuerzas Armadas han logrado liberar la zona de Al Yatma (...) del control de las milicias hutíes, en medio de continuos avances sobre el terreno hasta el momento", dijo el portavoz militar del Ejército del Gobierno reconocido, Majed al Nazili, en un mensaje en su cuenta oficial en X.

Yatma, en el norte de la provincia de Al Jauf, es una región mayoritariamente desértica y montañosa, si bien posee una especial importancia estratégica debido a factores geográficos, militares y de control de recursos.

Es un punto de conexión vital para las carreteras que enlazan las gobernaciones de Marib, rica en petróleo y controlada por el Ejército, y Saná -la capital- y Sada, esta última es el principal bastión de los hutíes, respaldados por Irán.

Los insurgentes yemeníes usaron Yatma en el pasado para cercar Marib, mientras que las fuerzas del Gobierno reconocido buscan ahora utilizarla como base operativa para cortar los suministro del grupo insurgente.

Su "liberación" coincide con afirmaciones del Gobierno sobre importantes avances de sus fuerzas en varios frentes, en especial en las provincias de Al Jauf (norte) y Al Hudeida (oeste), así como de repeler la ofensiva hutí para avanzar hacia la provincia de Taiz, la tercera más importante del país y cercada desde hace años por los rebeldes proiraníes.

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Los nuevos combates en Yemen, en los que ambos bandos usan drones, misiles y artillería, se desataron a mediados de agosto, rompiendo así el alto el fuego alcanzado en 2022 con la mediación de Naciones Unidas en busca de una salida negociada para el conflicto en el empobrecido país del sur de la península Arábiga.

Ese conflicto comenzó en 2014 cuando los hutíes chiíes se alzaron en armas y expulsaron a las tropas del Gobierno de Saná, además de amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen, incluido el puerto de Hudeida, el principal del país, ubicado en el mar Rojo.

Arabia Saudí, vecino norte, lidera desde 2015 una coalición militar en favor del Gobierno reconocido del Yemen, a cuyas fuerzas suministra armas y formación militar, además de realizar de cuando en cuando ataques aéreos contra posiciones hutíes que, en represalia, atacan con drones y misiles instalaciones civiles y de energía del reino árabe.