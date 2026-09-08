El 64 % de los peruanos tiene mascota en casa, especialmente en los Andes por seguridad

En el área urbana de Perú, donde se concentra la mayor parte de sus 34 millones de habitantes, el porcentaje de tenencia de mascotas baja a 61,8 % y en Lima Metropolitana, con una población de 10 millones de personas, este porcentaje se ubica en 59,6 %.

El estudio del INEI explicó que el 68,5 % de los hogares con personas menores de 18 años tuvo alguna mascota, mientras que en las casas en las que viven sólo mayores de edad es el 59,8 %.

En los hogares sin niños menores de 5 años, las mascotas están presentes en un 64,6 %.

La mascota preferida son los perros, que están en el 52 % de hogares peruanos, mientras que los gatos viven en el 33 % de las casas.

En los hogares del área rural, el 62,5 % tuvo al menos un perro, especialmente en la sierra (57,8 %) y la selva (51 %), y en regiones sureñas como Apurímac el principal motivo para la tenencia fue la protección o seguridad (75,9 %).

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No obstante, el 63 % de hogares eligió tener un perro por compañía o afecto, principalmente en Lima Metropolitana y la vecina provincia del Callao (85,5 %).

La presencia de gatos está en el 33 % de hogares de Perú y el principal motivo para acogerlos fue el de compañía o afecto (53 %), seguido por un 29,9 % que lo elige para el control de plagas de otros animales como los roedores y lagartijas.

La surandina Apurímac tiene el mayor porcentaje de hogares con al menos un gato (55 %), seguida por Huancavelica (54,9 %) y Ayacucho (47,8 %), mientras que Lima Metropolitana tiene un 25,8 % e Ica un 24,4 %.

Otro 3,4 % de hogares prefieren otro tipo de mascotas en casa como los loros, canarios, conejos, peces y tortugas, entre otros.