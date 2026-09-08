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08 de septiembre de 2026 a la - 12:10

El 73 % de los canadienses apoya línea dura para negociar aranceles con EEUU, según sondeo

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Toronto (Canadá), 8 sep (EFE).- Casi tres de cada cuatro canadienses, el 73 %, consideran que su país debe rechazar concesiones a Estados Unidos aunque ello empeore las relaciones comerciales, según una encuesta publicada este martes, el mismo día de la entrada en vigor de los aranceles de represalia de Ottawa contra productos estadounidenses.

Por EFE

El sondeo del Angus Reid Institute muestra que el respaldo a una estrategia dura frente a Washington ha alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la disputa comercial y que solo un 27 % prefiere hacer concesiones para preservar la relación con el principal socio comercial del país.

La encuesta se conoce el mismo día en que Canadá comenzó a aplicar aranceles de represalia sobre importaciones estadounidenses valoradas en 27.600 millones de dólares canadienses (unos 20.000 millones de dólares estadounidenses), en respuesta a los gravámenes impuestos por el Gobierno de Donald Trump.

También este martes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió la ruptura de las negociaciones comerciales y acusó a Estados Unidos de pretender aumentar la dependencia económica de Canadá.

Carney afirmó que Washington exigía, entre otras condiciones, capacidad para influir en futuros acuerdos comerciales canadienses y restricciones que afectarían a sectores como el automóvil, el acero y los productos forestales.

La suspensión de las negociaciones parece haber reforzado el apoyo político a Carney. Su índice de aprobación aumentó 11 puntos en un mes, hasta el 62 %, cerca de su máximo del 63 %, según Angus Reid.

Además, solo el 26 % de los encuestados quiere que Canadá reanude inmediatamente las negociaciones con Washington, mientras que el 41 % prefiere esperar hasta después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

El sondeo fue realizado los días 3 y el 4 de septiembre entre 1.498 adultos canadienses y tiene, a efectos comparativos, un margen de error de dos puntos porcentuales.