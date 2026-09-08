El 73 % de los canadienses apoya línea dura para negociar aranceles con EEUU, según sondeo

El sondeo del Angus Reid Institute muestra que el respaldo a una estrategia dura frente a Washington ha alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la disputa comercial y que solo un 27 % prefiere hacer concesiones para preservar la relación con el principal socio comercial del país.

La encuesta se conoce el mismo día en que Canadá comenzó a aplicar aranceles de represalia sobre importaciones estadounidenses valoradas en 27.600 millones de dólares canadienses (unos 20.000 millones de dólares estadounidenses), en respuesta a los gravámenes impuestos por el Gobierno de Donald Trump.

También este martes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió la ruptura de las negociaciones comerciales y acusó a Estados Unidos de pretender aumentar la dependencia económica de Canadá.

Carney afirmó que Washington exigía, entre otras condiciones, capacidad para influir en futuros acuerdos comerciales canadienses y restricciones que afectarían a sectores como el automóvil, el acero y los productos forestales.

La suspensión de las negociaciones parece haber reforzado el apoyo político a Carney. Su índice de aprobación aumentó 11 puntos en un mes, hasta el 62 %, cerca de su máximo del 63 %, según Angus Reid.

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Además, solo el 26 % de los encuestados quiere que Canadá reanude inmediatamente las negociaciones con Washington, mientras que el 41 % prefiere esperar hasta después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

El sondeo fue realizado los días 3 y el 4 de septiembre entre 1.498 adultos canadienses y tiene, a efectos comparativos, un margen de error de dos puntos porcentuales.