El comisario europeo de Comercio dice que nunca ha habido un diálogo tan intenso con China

"Me alegra informarles de que se ha estado acumulando impulso todo el verano. Nunca hemos tenido una interacción tan intensa con nuestros homólogos chinos", dijo en una rueda de prensa con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul.

El comisario hablará la semana que viene con el ministro de comercio chino, Wang Wentao, y está preparando su visita a Pekín en octubre para entrevistarse con él en persona, en la segunda reunión ordinaria del mecanismo de diálogo que ambas partes lanzaron en junio, según dijo.

"No es un secreto que queremos reequilibrar el acceso al mercado, en otras palabras, la decreciente huella de las empresas europeas en china frente a la creciente huella de China aquí", señaló el político eslovaco.

Hay que encontrar maneras de abordar los aumentos de exportaciones de productos chinos a la UE, dijo.

"Claramente el déficit de 360.000 millones de euros es excesivo y coloca una enorme carga sobre nuestra economía", lamentó, y recordó que es necesario alcanzar "resultados tangibles" hasta octubre, cuando está previsto que los jefes de Estado y de Gobierno europeos reevalúen la relación con China.

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Sefcovic también aludió a la relación comercial con EE. UU., la más importante para la UE y que todavía arroja un superávit, a pesar de la fragilidad demostrada hace un año.

Ante el desafío arancelario de la administración de Donald Trump, Bruselas decidió negociar en vez optar por la confrontación, aseguró, lo que permitió minimizar daños con el acuerdo para limitar las tarifas al 15 %, señaló.

Las conversaciones continúan con respecto al acero y otros derivados metálicos, pero "las cosas están mejorando", de acuerdo con el comisario.

Wadephul, por su parte, trasladó el apoyo de Berlín a la Comisión Europea (CE) a la hora de expandir su caja de herramientas de política comercial, puesto que no se puede aceptar que sean las empresas europeas "las que sufran".

Pekín está actuando "de forma cada vez más asertiva" para imponer sus intereses económicos, afirmó el ministro de Exteriores alemán, por lo que es preciso "actuar de forma resuelta y sin perder el tiempo" para proteger la economía comunitaria.

Los dos alabaron, además, el papel de los acuerdos de libre comercio a la hora de volver más competitiva y atractiva a la UE, los cuales según Wadephul también aportan beneficios políticos en unos tiempos en los que el multilateralismo se encuentra bajo presión a nivel global.

Por su parte, Sefcovic resaltó que más de la mitad de la población mundial queda cubierta por los acuerdos de libre comercio suscritos ya por la UE, lo que constituye una "enorme ventaja" para las empresas europeas, que no es compartida por ninguna otra potencia económica.