El huracán Lowell mantiene a Hawái bajo alerta por inundaciones y fuertes vientos

El huracán, de categoría 1, se encontraba en la mañana de este martes a 230 kilómetros al noroeste de Lihue, el principal puerto de entrada de Kauai, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora.

Aunque el NHC espera que Lowell se degrade hoy mismo a tormenta tropical, aún se mantienen vigente un aviso de huracán para las islas de Kauai y Niihau y la amplia zona del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea. Está vigente un aviso de tormenta tropical para Oahu.

Las autoridades advirtieron sobre la velocidad del viento en las cimas y en las laderas de colinas y montañas, que suele ser hasta un 30 % mayor que la de los vientos cerca de la superficie.

El gobernador de Hawái, Josh Green, ordenó el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en Kauai y Niihau, debido al ciclón que ya causó apagones.

Se espera que Lowell produzca precipitaciones adicionales de 5 a 10 centímetros en Kauai, con posibles acumulados máximos de tormenta de hasta 60 centímetros.

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Para la Isla Grande se prevén entre 8 y 15 centímetros adicionales de lluvia, con posibles acumulados aislados de hasta 20 centímetros.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra significativos, especialmente en el condado de Kauai y en partes de la Isla Grande, advirtió el NHC.

Los niveles del agua podrían permanecer elevados a lo largo de las costas de Niihau, Kauai y Oahu debido al fuerte oleaje, pero comenzarán a descender tras el próximo ciclo de marea alta.

El oleaje generado por Lowell continuará produciendo condiciones de mar peligroso y corrientes de resaca que representan un riesgo para la vida durante los próximos días en muchas de las islas hawaianas.

Durante la noche estuvo vigente una inusual vigilancia de tornados para Niihau, Kauai y sus aguas circundantes, ante la posibilidad de tornados y trombas marinas asociados a Lowell, informó KGMB-TV, la filial de CBS en Honolulu.