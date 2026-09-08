El jefe del Smithsonian se jubila en medio de ataques del Gobierno Trump contra los museos

Tras siete años en el cargo, Brunch anunció en un comunicado su decisión y aseguró que se marcha con "orgullo y tristeza" cuando la Administración de Trump lleva meses señalando al mayor complejo del mundo de museos, educación e investigación por "sesgo político".

"He pasado casi la mitad de mi vida trabajando en la familia del Smithsonian y formando parte de ella; ha sido un verdadero privilegio", escribió el historiador y encargado de la Smithsonian en una nota divulgada por la misma fundación.

"No hay lugar como el Smithsonian: ha sido uno de los grandes amores de mi vida y me siento extraordinariamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Me marcho con orgullo y tristeza, gratitud y alegría, y con una enorme confianza en las personas que impulsarán el futuro de esta institución excepcional", añadió.

La Casa Blanca acusó en julio en un informe al Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, gestionado por la fundación Smithsonian, de adoptar visiones excesivamente críticas con la esclavitud o a favor de la inmigración indocumentada.

Según, el Ejecutivo de Trump, "el liderazgo del museo ha adoptado explícitamente un marco ideológico que no trata la historia de Estados Unidos como una herencia común que debe ser enseñada y celebrada, sino como un instrumento político de división, desaliento y desánimo contra nuestros ciudadanos".

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El informe de 162 páginas considera que las exposiciones se alejan de las "narrativas patrióticas tradicionales" y valoró que la institución está llena de "activistas políticos extremistas que quieren transformar nuestro país".

El museo "puede y debe reconocer la esclavitud, la injusticia y el maltrato de los pueblos nativos, así como otros errores, sin animar a los ciudadanos a ver su país principalmente a través de la suspicacia, el resentimiento y la división", recogía el informe.

Bunch rechazó en su momento las valoraciones del informe y consideró que no era una descripción justa del trabajo ni del conjunto de la labor del Museo Nacional de Historia Estadounidense.

La acometida contra este centro es la más agresiva dentro de la campañas que Trump ha lanzado, desde que retornó al poder en enero de 2025, en contra de entidades de la Institución Smithsonian como el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, Museo Nacional del Latino Estadounidense o el Museo Smithsonian de Historia de la Mujer Estadounidense.