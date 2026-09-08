El juez concluye el último trámite antes del juicio de la esposa de Pedro Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado convocó a una audiencia preliminar a las acusaciones, que mantienen los cargos y solicitan 13 años de prisión; y las defensas, que piden el archivo de la causa, como también la Fiscalía, antes de dictar la apertura de juicio oral con jurado popular, según fuentes jurídicas.

Después, el juez debería elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de fijar fecha de juicio, que suele tardar en señalarse entre cuatro y ocho meses de media.

Peinado abrió la causa en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que la mujer de Sánchez codirigía, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.

Peinado decidió procesarla el pasado 20 de junio por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.