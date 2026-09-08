El precio del gas en Europa llega a máximos de más de 3 años por guerra en Oriente Próximo

A las 17:00 horas GMT, el precio repuntaba un 4,63 %, hasta los 76,73 euros/MWh. En la víspera, el gas natural en Europa subió un 1,88 %, hasta los 73,30 euros/MWh.

Para ver precios por encima de los niveles actuales hay que remontarse a enero de 2023, cuando llegó a tocar los 88 euros/MWh.

El gas se revaloriza en Europa más de un 140 % desde que comenzó el conflicto, con el bombardeo de Irán por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

Al aumento reciente de los ataques entre Estados Unidos e Irán se añade el temor a que se cobre un peaje en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas de transporte mundial de gas y petróleo.

Emiratos Árabes Unidos apuntó este martes que este paso constituye una "línea roja" para el país y que no se puede cobrar peaje por el tránsito.

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Según el analista de la plataforma de inversión XTB Manuel Pinto, el gas sube en Europa por las restricciones de suministro desde Oriente Medio y la mayor competencia con Asia por los cargamentos de gas natural licuado (GNL).

Junto con incremento del precio del gas, el precio del barril de brent, de referencia en Europa, también repunta y este martes llegó a rozar los 100 dólares por barril, una cota que no supera desde el pasado julio.

El aumento de los precios energéticos añade presión sobre la inflación por unos costes de la energía más altos.

Precisamente, con el foco puesto en controlar la subida de precios de consumo, este jueves se reúne el Banco Central Europeo, que podría decidir sobre una nueva subida de tipos de interés.