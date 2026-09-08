El príncipe Jorge comienza una nueva etapa escolar en el elitista colegio Eton

Jorge, de 13 años, se incorpora como interno a esta histórica institución situada en el condado de Berkshire, cerca de Windsor, después de haber estudiado en Lambrook, el colegio privado al que también acuden sus hermanos, la princesa Carlota, de 11 años, y el príncipe Luis, de 8.

La llegada del príncipe en su primer día fue recogida por solo unos pocos medios seleccionados, entre ellos la BBC, que mostró al adolescente entrando al centro flanqueado por sus padres, Guillermo y Catalina.

Se espera que en el futuro no haya excesiva cobertura mediática de sus actividades en las instalaciones del colegio y el pueblo de Eton.

Hace unos días, los príncipes de Gales enviaron una carta al regulador de prensa IPSO para recordar que se debe respetar la intimidad de su hijo menor de edad para que pueda completar sus estudios "sin intrusión", lo que se aplica también a imágenes o vídeos de particulares y a contenido difundido en redes sociales.

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton ha formado a 20 primeros ministros británicos, entre ellos Robert Walpole, considerado el primer jefe de Gobierno del país, William Gladstone, David Cameron y Boris Johnson.

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La lista de antiguos alumnos incluye asimismo a escritores como George Orwell e Ian Fleming, creador de James Bond, y a actores como Hugh Laurie, Tom Hiddleston y Eddie Redmayne.

El colegio, exclusivamente masculino y con régimen de internado, cobra para el curso 2026-27 en torno a 65.000 libras anuales (unos 76.000 euros).

Jorge sigue los pasos de su padre, que estudió en Eton entre 1995 y 2000, y de su tío, que lo hizo entre 1998 y 2003.

En una entrevista en junio de 2000, cuando tenía 18 años, el príncipe Guillermo dijo que había disfrutado de poder desenvolverse en Eton "como un estudiante más", pese a su condición de miembro de la familia real.

Por otra parte, el rey Carlos III estudió en Gordonstoun, en las Tierras Altas de Escocia, al igual que su padre, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Carlos describió posteriormente su paso por Gordonstoun, en una conversación con su biógrafo Jonathan Dimbleby, como "una condena de prisión", aunque reconoció que la experiencia le inculcó autodisciplina y sentido de la responsabilidad.

Como primogénito de los príncipes de Gales, Jorge está destinado a convertirse en rey después de su padre y esta etapa en Eton se considera clave en su formación como futuro jefe de Estado.