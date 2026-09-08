El Puerto de Montevideo pide declarar que su servicio es esencial en medio de los paros

Así lo anunció este martes en un comunicado en el que detalló que "las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas han afectado severamente la operativa".

El conflicto sindical, que suma más de 30 días de paralizaciones en lo que va del año, tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

El 26 de agosto, el sindicato se declaró en asamblea permanente debido al "agotamiento de las instancias de diálogo por la falta de negociación de buena fe por parte de la empresa".

Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos "en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un 'hub regional', derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país".

Por su parte, la empresa asegura haber presentado recientemente "una propuesta cuyos avances fueron valorados por la asamblea de trabajadores" y haber incorporado "nuevas mejoras" a los planteos del sindicato, por lo que rechaza "las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar".

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En su último comunicado, TCP detalló que en la tarde de este martes se retomará la operativa normal de la terminal, mientras que más temprano habrá una reunión tripartita entre la compañía, el sindicato y el Ministerio de Trabajo.

Días atrás, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay, Leonardo Loureiro, apuntó en una rueda de prensa que los paros en la terminal generaron pérdidas que ascienden a "decenas de millones de dólares".