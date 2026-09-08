Esposa de alcalde asesinado en Michoacán pide que Fiscalía General de México lleve el caso

Quiroz acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en la Ciudad de México, donde entregó un escrito dirigido a la fiscal general, Ernestina Godoy, en el que solicitó formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación.

Quiroz asumió como alcaldesa de Uruapan, ubicado en Michoacán, oeste de México, tras el asesinato de su esposo durante una celebración del Día de Muertos en el municipio, hecho que provocó una ola de indignación nacional.

En el documento, presentado en su calidad de "víctima indirecta", acusó que las pesquisas realizadas en Michoacán han estado marcadas por "grandes sesgos", a la vez que sostuvo que han tratado de distraer la búsqueda de justicia y "solo favorecen a los verdaderos asesinos de Carlos (Manzo)".

En declaraciones con medios, Quiroz consideró "urgente" que la FGR asuma la investigación ante lo que describió como "temas políticos" alrededor del caso.

"Confío en la federación y (...) espero que el caso no se politice absolutamente en nada allá en el estado de Michoacán y que sean ellos acá en la federación quien tengan todos los elementos y que sean ellos quienes investiguen", afirmó.

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En ese sentido, aseguró que la investigación en Michoacán está "prácticamente cerrada", por lo que insistió en que la FGR asuma el caso para evitar que las pesquisas sigan divididas entre autoridades estatales y federales, sumado a la participación del crimen organizado.

"Creo que el hecho de que ya haya intervenido la delincuencia organizada ya es una competencia federal", remarcó.

La petición ocurre mientras la Fiscalía de Michoacán refuerza una línea de investigación que explora el posible vínculo de Quiroz con Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por presuntamente filtrar al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) información sobre los movimientos de Manzo.

El 26 de agosto pasado, la Fiscalía de ese estado detalló que las nuevas diligencias surgieron a partir de declaraciones de Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Manzo, quien dijo que Quiroz habría recomendado y posteriormente recontratado a García Rivero en el Ayuntamiento de Uruapan.

Finalmente, su abogado, Víctor Zúñiga, aseguró que Quiroz entregará a la FGR los teléfonos celulares de Manzo que le han sido requeridos por la Fiscalía de Michoacán, ante su desconfianza hacia las autoridades estatales.

"Se va a entregar a la Fiscalía General porque no podemos confiar en nadie que está aventando chismes, vaya, tratando de incriminar a una dama", sostuvo Zúñiga.