Estudiantes uruguayos mejoran su rendimiento en ciencias, según informe PISA

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) muestra un declive en los niveles de matemáticas y lectura en el país suramericano en comparación a la prueba de 2022.

A pesar del resultado en ciencias, los estudiantes obtuvieron puntuaciones por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en las tres áreas.

En ciencias, cerca del 64 % de los estudiantes uruguayos alcanzó el nivel 2 o superior, lo que implica que los jóvenes pueden reconocer la explicación de fenómenos científicos que les son familiares.

Un 2 % alcanzó un rendimiento sobresaliente en esta área, lo que significa que son capaces de "aplicar de manera creativa y autónoma sus conocimientos científicos y sobre la ciencia a una amplia variedad de situaciones, incluidas aquellas que les resultan desconocidas".

En matemáticas, el 42 % de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2, lo que implica que, como mínimo, pueden interpretar y reconocer sin instrucciones directas cómo una situación simple puede ser representada matemáticamente. Alrededor del 1 % de los estudiantes uruguayos obtuvo resultados excelentes en matemáticas y se ubicaron en un nivel 5 o 6.

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En la evaluación de lectura, el 57 % de los estudiantes uruguayos obtuvo un nivel 2 o superior, quienes pueden "como mínimo", identificar la idea principal de un texto de moderada extensión. Un 2 % alcanzó un nivel 5 o superior.

En lo que respecta a la actitud de los estudiantes, el 71 % de estos manifestó sentir curiosidad sobre diversos temas, el 69 % afirmó que "se esfuerza más cuando las tareas se vuelven difíciles" y el 17 % "está de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela ha sido una pérdida de tiempo".

"Solo alrededor del 32 % de los estudiantes en Uruguay afirman planificar a menudo o muy a menudo su enfoque de estudio. Además, el 47 % de los estudiantes se formula preguntas sobre el material para comprobar si lo ha comprendido todo", detalla el informe, lo que se interpreta como una muestra de que "todavía hay margen de mejora en cuanto a la autorregulación y las conductas de establecimiento de metas de los estudiantes".

En el uso de la tecnología, los estudiantes uruguayos pasan en promedio 1,4 horas al día usando dispositivos digitales para actividades educativas. Solo el 7 % de los estudiantes declaró nunca o casi nunca haber usado inteligencia artificial para sus tareas escolares.