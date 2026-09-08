Fiscalía paraguaya evalúa si exgobernador preso sufrió caída accidental que lo dejó en UCI

En un comunicado, el Ministerio Público dijo que los "informes, testimonios, videos y fotografías" de las diligencias del caso sugieren preliminarmente que el exfuncionario -gobernador del departamento Central por el oficialista Partido Colorado entre 2018 y 2022- "habría caído en el sanitario de su celda, lo que le produjo las heridas".

"Entre los elementos considerados por los investigadores se encuentra el desnivel existente en el sanitario, poca iluminación en el sitio, así como la ausencia de heridas defensivas, circunstancias que, de manera preliminar, serían compatibles con la hipótesis de una caída accidental", añadió la Fiscalía en el texto.

González fue trasladado la noche del domingo a un centro asistencial cercano a la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, antes conocida como la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumplía su pena.

El exgobernador fue llevado inicialmente al Hospital del Barrio Obrero, en Asunción, para ser tratado por un golpe en la cabeza y otras heridas.

Posteriormente, fue derivado al Hospital Nacional de Itauguá (centro), donde fue operado con éxito para aliviar la presión intracraneal que le produjeron dos sangrados en el cerebro, según se informó la víspera.

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Inicialmente, las autoridades barajaron que González sufrió un accidente cerebrovascular en la pieza de baño de su celda, lo que le produjo la caída y posteriores heridas en la cabeza, ojo izquierdo y otras partes del cuerpo.

Pero hoy, el director del departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, dijo que la hipótesis del accidente cerebrovascular "pierde fuerza" y que el exgobernador tiene 4 hemorragias en la cabeza y una fractura del lado izquierdo del cráneo, heridas que posiblemente fueron causadas por la caída.

También esta jornada, uno de los médicos tratantes, José Espínola, dijo a la prensa que González tiene "un cuadro clínico de meningitis", o una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal.

De igual manera, afirmó que los signos vitales del exgobernador permanecen "estables", si bien sigue en coma inducido en la unidad cuidados intensivos.

González estuvo al frente del departamento Central, el más poblado de Paraguay, hasta 2022, cuando fue destituido por la Junta Departamental -el órgano legislativo de la región- después de que fuera imputado por el caso conocido en el país como "fondos covid-19".

El pasado 4 de agosto, el exgobernador se entregó a la Justicia tras apuntar que no tenía "nada que ocultar" y estaba en conocimiento de una orden de captura en su contra, según explicó entonces a periodistas el jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, Ramón Cañete.

De acuerdo con la investigación, González fue responsable de desviar unos 5.105 millones de guaraníes (más de 865.000 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central de Paraguay) que estaban destinados a la recuperación de la economía, hechos que cometió entre 2020 y 2021.

Los hallazgos revelaron que el exgobernador entregó millonarios fondos a una ONG para la supuesta ejecución de obras que resultaron ser "fantasmas" y justificó los gastos con facturas falsas y clonadas.