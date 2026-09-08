FundéuRAE: “síndrome de Kessler”, escritura adecuada

No obstante, en los medios de comunicación se pueden ver frases como estas: “¿Qué es el Síndrome de Kessler y por qué preocupa tanto a los científicos?”, “Este es el ‘Síndrome de Kessler’: la amenaza invisible que podría cambiar el espacio tal y como lo conocemos” o “La nueva carrera espacial acerca el ‘efecto kessler’”.

Las expresiones “síndrome de Kessler” o “efecto Kessler” (sin la preposición “de”), que se emplean para designar una teoría relacionada con el aumento de satélites en la órbita terrestre y las probabilidades de colisión con la basura espacial, son denominaciones comunes, por lo que lo indicado es escribirlas con minúscula, al igual que ocurre con los nombres de otros efectos (“efecto túnel”, “efecto dominó”...). La mayúscula solo es apropiada en el nombre propio (“Kessler”), como en “efecto Mandela”, por ejemplo.

Igualmente, no es necesario destacar ninguna de estas construcciones con comillas ni con cursiva.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo apropiado habría sido “¿Qué es el síndrome de Kessler y por qué preocupa tanto a los científicos?”, “Este es el síndrome de Kessler: la amenaza invisible que podría cambiar el espacio tal y como lo conocemos” y “La nueva carrera espacial acerca el efecto Kessler”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.