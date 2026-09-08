Gobierno chileno está preocupado por los precios del diésel ante guerra en Oriente Medio

"El diésel es un tema de preocupación, el transporte de carga ha tenido que absorber esa alza. Así que ese es un tema que preocupa, pero lamentablemente son 'shocks' internacionales, es como un blanco en movimiento", señaló Quiroz a la prensa chilena a la salida del Ministerio de Hacienda.

El secretario de Estado expresó: "esperamos que prontamente ese conflicto termine, pero no ha evolucionado como se esperaba hace cosa de un mes", en referencia a la guerra en Irán.

"Por fortuna, el alza de bencina afuera, si bien ha continuado, ha tenido un menor ritmo que el alza del diésel", añadió.

El ministro de Economía, Daniel Mas, por su parte había adelantado el pasado lunes que, ante el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, tanto el precio del diésel como de la gasolina tendrán una nueva alza este jueves con el próximo reporte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

El precio de los combustibles aumentaron en Chile a mediados de agosto pasado, acercándose a los costos de los niveles históricos que se alcanzaron en marzo de este año, cuando el Gobierno chileno aplicó el denominado "bencinazo", en el inicio del conflicto.

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El precio de la gasolina experimentó una subida cercana al 32% y el del diésel un 62%, a los pocos días de la llegada al poder del ultraderechista José Antonio Kast, quien decidió no usar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y traspasar íntegramente a los consumidores el alza internacional del petróleo.

Este sería el tercer aumento de combustibles consecutivo, tras los decretados por el Ejecutivo a finales de julio y a mediados de agosto.

El ministro Mas vinculó el aumento de la inflación en agosto al alza de los combustibles, decretados recientemente por el Gobierno en reacción al impacto del conflicto en Oriente Medio.

"El IPC (índice de precios al consumo) de un 0,6 % en agosto responde a alzas en los precios de los combustibles, producto del conflicto internacional en Medio Oriente, y el frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país, dentro de otros componentes", señaló en redes sociales.

El IPC, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registró un incremento que duplica su estimación para este mes y acumuló un 4,1 % en comparación con el mismo periodo de 2025, dejando la inflación acumulada de 2026 en un 3,6 %.

"Al excluir los elementos más volátiles, la inflación subyacente avanzó solo un 0,1 %, lo que implica una señal más favorable", enfatizó Mas y excusó que la variación responde a "factores que no dependen directamente" de la política económica del gobierno.