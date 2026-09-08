Gobierno de Milei dice que su reclamo de Malvinas es "pacífico, diplomático y no militar"

"El reclamo que todos pudieron escuchar en la cadena nacional es un reclamo pacífico, diplomático y no militar. El Gobierno de Javier Milei es democrático. Cualquier relación que se quiera hacer nos parece equivocada", respondió Ravier durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, en relación con el mensaje que mandó el presidente la semana pasada.

Milei anuncio sanciones a empresas que exploten recursos naturales en las Malvinas, así como a sus directivos y proveedores, y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, a raíz del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas junto a la británica Rockhopper en aguas del archipiélago.

Preguntado sobre el aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa, el portavoz descartó que exista una hipótesis de conflicto bélico relacionada con las islas.

Ravier añadió que la base naval será totalmente financiada con fondos argentinos y negó que Estados Unidos vaya a aportar recursos para su construcción.

Añadió que el objetivo será reforzar la posición argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.

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Matizó que las medidas anunciadas por Argentina son "unilaterales" y que Milei no pidió nada al presidente estadounidense, Donald Trump, ni a autoridades israelíes.

Esta aclaración responde a la reciente declaración de Trump, quien planteó la posibilidad de cambiar su postura y defender la soberanía argentina de las islas, y del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, quien pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que reconozca públicamente el archipiélago como "territorio argentino ocupado".

Sobre la posición del Gobierno argentino sobre el anuncio de una nueva ruta marítima entre las islas Malvinas y Punta Arenas (Chile), anunciada la semana pasada por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Ravier, se limitó a señalar que no tenía información al respecto.

Argentina mantiene un reclamo de soberanía sobre Malvinas, que están administradas por Reino Unido desde su ocupación en 1833. La guerra de 1982, iniciada por la dictadura y que ganó Reino Unido, causó 649 muertos argentinos, 255 británicos y tres isleños, y no modificó el estatus de las islas.