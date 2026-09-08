Golpe policial a la 'Banca de Dubai', el narcobanco al servicio de los capos de la droga

Durante la operación desarrollada en varios países han sido detenidas 21 personas, 14 de ellas en España, entre los que destaca el líder o bróker de este narcobanco, según informó este martes la policía española.
Otros siete implicados fueron arrestados en virtud de órdenes internacionales en Emiratos Árabes (4), Egipto (1), Países Bajos (1) y Suecia (1).
Se trata de un "golpe importantísimo", en palabras de Alberto Morales, comisario de la Unidad Central de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) en España, sobre esta operación, que "ha logrado atacar la financiación de los llamados ases o números uno del narcotráfico que inundaba Europa de cocaína, por lo que durante un tiempo estaremos más seguros".
Esta red tenía capacidad para organizar envíos de cocaína desde Sudamérica a Europa, financiar las operaciones con sistemas clandestinos de transferencia de dinero y luego "lavar" los beneficios mediante operaciones patrimoniales y financieras.
Las investigaciones en España se iniciaron a raíz de la incautación en aguas próximas a la costa de Asturias (norte) en 2021 del buque Nehir con casi dos toneladas a bordo y otras 1,6 toneladas que fueron hundidas; dos cargas que venían de Sudamérica y que pretendían ser entregadas en la costa con embarcaciones rápidas.
Las investigaciones permitieron vincularlo con la denominada 'Banda de Dubái', esta estructura clandestina de financiación que permite "poner a disposición de las organizaciones criminales importantes cantidades de dinero en diferentes países y en periodos muy reducidos de tiempo", según informó la policía española en un comunicado.
Se trata de la primera vez que en España se detiene a supuestos miembros de esta organización. Además, las autoridades incautaron 8.000 euros, 1.400 dólares, 1.200 dírhams, teléfonos móviles y relojes de lujo.
La operación se realiza desde el 22 de julio y ha culminado con estos 14 detenidos en España -entre los que figura un hombre considerado "el principal bróker de la banda clandestina"- a quienes se acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.
Además se emitieron otras 19 órdenes internacionales de detención a sujetos fuera de España con la colaboración de la Interpol.
Durante toda la operación se han incautado 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, relojes, joyas y bolsos de lujos y se bloquearon 121 cuentas bancarias con más de 2,3 millones de euros y 48 inmuebles.