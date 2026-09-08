Gremios internacionales de periodistas exigen la liberación del periodista tunecino Yousfi

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresó su "profunda solidaridad" con el reconocido comunicador y denunció un detención "arbitraria" que representa un "grave" ataque "contra la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo".

También defendió que la "criminalización" del periodismo independiente "constituye una amenaza no solo para quienes ejercen esta profesión, sino para el derecho de toda la sociedad a estar informada".

Por otra parte, un grupo de sindicatos franceses de periodistas comunicó que la detención de Yousfi tuvo lugar tras una "campaña de difamación" contra el periodista como reacción a sus "investigaciones sobre la crisis del agua" en Túnez, al mismo tiempo que exigió su "liberación inmediata".

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) expresó su "profunda solidaridad" con los periodistas tunecinos "actualmente privados de libertad", y apoyó que la libertad de la prensa es un "bien fundamental" para el pueblo tunecino y que las detenciones "dañan a este legado".

Además, RSF instó el sábado a las autoridades a "garantizar el pleno respeto del derecho de Yousfi a un juicio justo y a mantener las condiciones propicias para el libre ejercicio del periodismo sin presiones".

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Mohamed Yousfi fue interceptado el viernes en las instalaciones de la emisora de radio Express FM, en la que colabora regularmente, mientras se preparaba para participar en un programa dedicado a la crisis del agua en Túnez.

Una concentración de solidaridad con el periodista fue organizada este martes justo después de la rueda de prensa, en la que se escucharon lemas como "la prensa no es un crimen" o "libertad para Mohamed Yousfi.

Desde que el presidente del Gobierno, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, organizaciones internacionales han denunciado una intensificación de la "represión" a la prensa, a la disidencia y a voces críticas en general.