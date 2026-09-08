Grupo judío rechaza uso leyes antiterroristas para castigar libertad expresión y protesta

El grupo se refirió, en un comunicado, a la designación el pasado 26 de agosto como "organización terrorista" del grupo británico Palestine Action y a la posterior congelación de sus bienes en Estados Unidos.

Según CJFS, las autoridades utilizaron como pretexto los actos de vandalismo cometidos por integrantes del grupo contra fabricantes de armas vinculados con el Ejército de Israel.

Palestine Action tiene su sede en el Reino Unido, donde también fue ilegalizado. La organización recordó que las autoridades británicas también aplicaron cargos relacionados con terrorismo a siete personas acusadas de causar daños en 2025 en el campo de golf Turnberry, propiedad de Trump, en Escocia.

Destacaron además que las autoridades de ese país también acusaron de terrorismo ese año a la exeditora del British Medical Journal, Fiona Godlee, "por sostener un cartel que decía: "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action".

La organización hizo un llamamiento a las organizaciones comunitarias judías para que repudien la política de la Administración Trump.

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"La equiparación de la protesta con el terrorismo confirma los peores temores de los críticos a principios de la década de 2000: que la llamada 'Guerra contra el Terror' socavaría la sociedad democrática", afirmó CJFS en el comunicado.

La organización también citó a Zinaida Miller, profesora de la Universidad Northeastern, en Massachusetts, y experta en derecho internacional de los derechos humanos, quien consideró que este tipo de procesamientos son síntomas preocupantes de una "decadencia autoritaria" que amenaza la libertad de expresión, tanto en los campus universitarios como fuera de ellos.

"Las leyes antiterroristas ofrecen a gobiernos supuestamente democráticos una vía para reprimir la disidencia y la libertad de expresión -en particular en defensa de los derechos palestinos- con el pretexto de la seguridad", afirmó Miller.

"Es indignante que tanto el Gobierno estadounidense como el británico estén incurriendo en este abuso de poder", añadió.

El comunicado también cita a Aaron Shakow, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, quien sostuvo que "abusar" de las leyes antiterroristas "no protege a los judíos, ni en Israel ni en la diáspora".