Hungría expulsa a diez empleados de la Embajada rusa en Budapest

"El día de hoy el Ministerio de Exteriores informó al embajador de Rusia en Budapest que, según evaluación de las autoridades húngaras, 10 miembros del personal de la representación rusa llevaron a cabo en Hungría actividades inaceptables para un diplomático según la Convención de Viena", afirmó la ministra en la red social Facebook.

La líder de la diplomacia húngara agregó que la decisión "protege la seguridad y la soberanía" de su país sin implicar una "ruptura" de las relaciones diplomáticas existentes con Moscú.

Budapest aspira a mantener el diálogo con el Kremlin, dentro de "un marco de respeto mutuo y cumplimiento de las normas".

"No vamos a permitir que nadie ponga en peligro la soberanía de Hungría", reaccionó por su parte el primer ministro, el conservador Péter Magyar, al hablar en el Parlamento.

Según estima la prensa local en la Embajada rusa trabajaban hasta ahora 47 personas.

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El Gobierno de Magyar, que asumió funciones en mayo pasado, se ha desmarcado varias veces con contundencia de las posturas prorrusas del Ejecutivo antecesor, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán.

Según denunció en abril el renombrado periodista y redactor de VSquare Szabolcs Panyi, bajo el Gobierno de Orbán Hungría se había convertido en un "verdadero centro de espionaje ruso", con una administración que nada hacía para frenar la expansión de la influencia rusa, recuerda el portal 444.hu.

El anterior ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, admitió considerarse un "amigo" de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien se entrevistó numerosas veces en Moscú después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.