India y China reúnen a sus militares en la disputada frontera a días de la cumbre BRICS

"De conformidad con los acuerdos alcanzados" recientemente entre ambos países, "la primera reunión de alto nivel de comandantes militares se celebró en Wacha, en el lado indio, el 6 de septiembre, y en Damai, en el lado chino, el 7 de septiembre", confirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa este martes.

Este avance militar se produce después de que el canciller chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, pactaran el pasado 27 de agosto en Pekín un decálogo de medidas para pacificar la región del Himalaya.

Entre los consensos destacó la creación de dos nuevos grupos de trabajo sobre delimitación y control fronterizo, así como la habilitación de nuevas líneas de comunicación directas para evitar malentendidos.

La desescalada en la frontera coincide con la inminente cumbre de los BRICS, programada en la capital india para los días 12 y 13 de septiembre. La diplomacia india evitó confirmar si el presidente chino, Xi Jinping, viajará finalmente a la cita.

China y la India mantienen una disputa territorial a lo largo de su frontera común en el Himalaya, donde un choque militar en junio de 2020 en el valle de Galwan dejó al menos 20 soldados indios y cuatro chinos muertos y desencadenó la peor crisis bilateral en décadas.

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Desde 2024, ambos países han dado pasos para normalizar la relación, con la reanudación de la concesión de visados, el comercio fronterizo y los vuelos directos, aunque la cuestión territorial continúa siendo el principal foco de fricción.