Japón pide a Irán que contenga a los hutíes y asegure la navegación en Ormuz

"El ministro Motegi subrayó la importancia de garantizar la estabilidad en el estrecho de Bab al Mandeb y explicó que Japón colaboraría con el Gobierno de Yemen para lograr este objetivo. Asimismo, el ministro Motegi exhortó nuevamente a Irán a instar a los hutíes a actuar con moderación", detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

El mensaje llega después de que este martes los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaran una amplia operación militar contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco y la base aérea de Khamis Mushait, en el sur de Arabia Saudí.

Según el grupo, la operación fue una respuesta a 121 ataques aéreos atribuidos a Arabia Saudí durante los últimos tres días contra las provincias yemeníes de Marib, Al Baida, Al Hudeida, Taiz y Al Yauf.

La escalada amenaza con reactivar plenamente una guerra que permanecía parcialmente congelada desde 2022, cuando expiró una tregua medida por las Naciones Unidas que había reducido notablemente los combates y permitido el intercambio de prisioneros.

En su llamada con Araqchí, Motegi pidió también a Irán retomar las negociaciones con Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra en Oriente Medio, así como asegurar la navegación por el estratégico estrecho de Ormuz.

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"El ministro Motegi expresó su preocupación por los continuos ataques de Irán contra buques civiles y solicitó encarecidamente a Irán que actúe con la máxima contención. Asimismo, el ministro Motegi reiteró la postura de Japón de que resulta de suma importancia restablecer la libre y segura navegación a través del estrecho de Ormuz, sin costes adicionales, a la mayor brevedad posible", asegura la nota.

Mientras, el Ministerio de Exteriores japonés dijo que Araqchí "explicó la posición de Irán", sin dar más detalles. Ambos representantes acordaron mantener la comunicación para buscar una solución diplomática al conflicto.