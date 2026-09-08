Kenia da 90 días a los comerciantes minoristas extranjeros para regularizar su situación

“Al término del plazo de regularización de 90 días, los requisitos de inmigración, permisos de trabajo, registro y licencias se aplicarán de forma firme y estricta, de acuerdo con la ley y el debido proceso”, notificó el portavoz de la Presidencia de Kenia, Hussein Mohamed, en un comunicado.

Durante los próximos tres meses, el Ejecutivo pretende llevar a cabo un proceso coordinado con agencias gubernamentales, en consulta con las embajadas, para ofrecer a las personas afectadas “una oportunidad clara y estructurada para regularizar su situación migratoria y sus operaciones comerciales de conformidad con la ley”.

Según el portavoz, la medida surgió a raíz de un encuentro entre Ruto y comerciantes locales, que le expresaron preocupación por el aumento de ciudadanos extranjeros en negocios informales o a pequeña escala, así como por su impacto en los kenianos que dependen de estas actividades para subsistir.

“El presidente reafirmó la responsabilidad del Gobierno de proteger y ampliar las oportunidades económicas para los ciudadanos kenianos, en particular dentro del sector de las micro y pequeñas empresas que sustenta a millones de hogares”, añadió Mohamed.

El portavoz aseguró que Kenia protegerá las oportunidades económicas de sus ciudadanos, pero al mismo tiempo mantendrá la inversión, la actividad empresarial y el empleo de extranjeros legales.

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“Estos objetivos son complementarios y se perseguirán de manera coherente con la Constitución, la ley y las obligaciones internacionales de Kenia”, reafirmó.

Desde este lunes, la Embajada de Burundi, ubicada en el barrio de Kilimani en Nairobi, registra aglomeraciones de cientos de personas que acuden a solicitar documentos de viaje y pasaportes, después de que Ruto fijara este 7 de septiembre como fecha límite para que los pequeños negocios manejados por extranjeros cierren.

Cientos de jóvenes en edad laboral y familias con niños pequeños esperaban este martes en la calle, tras las puertas de la embajada, a ser atendidos por un funcionario que les da un formulario para rellenar sus datos.

En el interior de la misión diplomática, cientos se agolpaban en el patio a la espera de volver a su país o regularizar su situación migratoria, según pudo comprobar EFE.

Ante la concentración y los tiempos de espera, algunas personas pasaron la noche en los alrededores de la embajada, que comunicó que emitirá documentos de viaje de emergencia (“laisser-passer”) a los burundeses que deseen repatriarse.

El presidente de Kenia vinculó su directiva con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario y que pretende crear un marco regulatorio que restrinja determinadas actividades comerciales a la población nacional e imponga una cuota mínima del 60 % de provisiones y servicios de origen local.

Los críticos de Ruto le acusan de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país antes de las elecciones generales del próximo año, en las que está previsto que busque un segundo mandato.