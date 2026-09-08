La Bolsa mexicana gana un 0,52 %, tras dos sesiones a la baja y sube a 65,065.56 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, ante el incremento en los precios de los energéticos", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En Estados Unidos, los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500), retrocedieron.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV se movió contrario a los mercados en el mundo y "cerró la sesión con una ganancia del 0,52 % luego ligar dos sesiones negativas".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances de las emisoras: Televisa (+9,17 %), Grupo México (+3,47 %), Orbia (+2,36 %), Banorte (+2,25 %) y Sigma (+2,18 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que a pesar del movimiento positivo de este martes, el índice mexicano se apunta una baja de -0,56 % en lo que va de septiembre, y registra un avance del 1,18 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al pasar de 16,93 a 16,91 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 175,6 millones de títulos por un importe de 17.265 millones de pesos (unos 1.021 millones de dólares).

De las 802 firmas que cotizaron en la jornada, 351 terminaron con sus precios al alza, 432 tuvieron pérdidas y 19 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 9,17 %; de la firma de software y servicios Globant (GLOBC A), con el 5,52 %, y de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el 3,52 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el -5,69 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,26 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el -4,76 %.