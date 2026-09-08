La inflación de Guatemala sube al 3,37 % en agosto por el alza de alimentos y combustibles

De acuerdo con el reporte mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INE, dependencia del Ministerio de Economía, la inflación interanual subió 0,68 puntos porcentuales respecto a la registrada en el mes anterior, mientras que en la comparación con agosto de 2025, cuando la cifra se ubicó en un 1,17 %, la aceleración alcanzó los 2,20 puntos.

Por su parte, la inflación mensual —el incremento de los costos de un mes a otro— mostró un ligero alivio al situarse en el 0,60 %, cifra que, aunque refleja una leve desaceleración de 0,06 puntos en comparación con el 0,66 % de julio, se ubica por encima del -0,06 % registrado en agosto de 2025.

En esa misma línea, la inflación acumulada —que mide el incremento total en el costo de vida entre enero y agosto— ascendió al 2,95 %, superando el 2,34 % contabilizado hasta julio.

El encarecimiento del costo de vida estuvo empujado por alzas en siete de las divisiones de gasto analizadas por el INE, con incrementos significativos en alimentos y transporte, donde destacaron por su incidencia directa en el bolsillo de las familias productos de consumo diario como la gasolina, el tomate, la cebolla, el diésel y los huevos.

Esta presión interna coincide con la tendencia del mercado energético internacional reflejada en el informe del INE, donde se detalla que el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para el país centroamericano, promedió en agosto los 83,90 dólares por barril.

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Esto supone un encarecimiento del 29,34 % (19,03 dólares más) en comparación con agosto de 2025 y un incremento del 4,28 % (3,44 dólares más) respecto a julio de este año.

A pesar del repunte, el dato de agosto ubica de nuevo a la inflación dentro del rango que la Junta Monetaria considera tolerable (entre un 3 % y un 5 %), del cual se había salido por lo bajo en meses previos, aunque las autoridades monetarias advierten que riesgos como una sequía prolongada podrían empujar los precios agrícolas hacia el techo de esa meta, pese a mantener la previsión de cerrar 2026 cerca del 4 %.