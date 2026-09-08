La inflación OCDE cayó al 4,1 % en julio antes del repunte de las hostilidades EE.UU.-Irán

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este martes los datos agregados de sus países miembros, explicó que en julio la subida interanual de los precios de la energía se redujo también ligeramente (una décima) al 11,6 %, pero se mantuvo por encima del umbral del 10 % por cuarto mes consecutivo, desde que se hizo sentir el efecto de la guerra.

La inflación alimentaria en el conjunto de los países de la organización se redujo en dos décimas al 3,2 %, mientras que la subyacente, que excluye los elementos más volátiles que son la energía y los alimentos, se mantuvo sin cambios en el 3,6 %.

Colombia siguió siendo en julio el segundo miembro de la OCDE con la inflación general más elevada (6 %, una décima menos que en junio) sólo superado por Turquía (31,8 %).

Ese nivel comparativamente elevado de la inflación en Colombia se dio pese a que en el caso de la energía la subida fue muy inferior a la media de la organización (2,6 %).

En el extremo opuesto, Costa Rica fue un mes más el único país con una inflación negativa (-0,3 %, como en junio), y eso pese a que el incremento de los precios se aceleró (al 4 %, tres décimas más que el mes precedente).

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En cuanto a los otros dos países latinoamericanos, en Colombia la inflación se redujo ocho décimas al 3,5 % en buena medida por la ralentización de la energía (7 % en julio, tras el 13,7 % en junio); en México descendió igualmente tres décimas al 3,1 %, con un alza interanual de la energía de sólo el 1,2 %, después del 1,4 % en junio.

España fue uno de los 13 miembros de la OCDE en los que la inflación avanzó en julio, en concreto cuatro décimas al 3,6 %, y eso por el tirón de la energía, con un ascenso que pasó del 6,7 % al 10,1 %.

En términos armonizados con sus socios europeos, la inflación en España fue del 3,9 % en España, frente al 3 % de media en la zona euro.