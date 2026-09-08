La mexicana Nathalia Acevedo abre a Venecia su onírico y sensorial 'Salón de belleza'

Acevedo explica en una entrevista con EFE que los temas en torno a los cuales gira su ópera prima son "el miedo al otro, la fragilidad o lo efímero de la vida", pero también el hecho de que la historia se repita y del riesgo de que el mundo moderno "colapse".

'Salón de belleza' se ha estrenado en las Jornadas de los Autores, concurso de cine de autor paralelo a la Mostra, y está inspirado en la novela homónima del escritor mexicano Mario Bellatin, aunque la realizadora asegura que tomó elementos de otros de sus libros.

La historia transcurre en la barbería de una ciudad sin nombre en la que, como un limbo en el que espacio y tiempo se entremezclan, un hombre anónimo (Sam Louwyck) acoge y atiende a personas pobres, despreciadas y a punto de morir a causa de una rara enfermedad.

Mientras, el Individuo, como una deidad, cuida de estos seres y de sus adorados peces, mientras del mundo externo solo llegan ecos y recuerdos acuáticos y sensuales de un pasado mejor. Todo cambia, todo se fragmenta, todo desaparece.

"Es un viaje entre la memoria, el presente y el pasado", resume la directora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acevedo (Ciudad de México, 1984) viene de la actuación después de trabajar en películas como 'Post Tenebras Lux' (2012) de Carlos Reygadas -un cineasta conocido en Venecia- pero ahora ha decidido ponerse por primera vez tras las cámaras, tras leer el libro que inspira su ópera prima.

"Yo llevaba tiempo queriendo dirigir y cuando leí ese texto, para mí, el deseo de llevarlo a la pantalla fue inmediato. Entonces me junté con el autor y empezamos a tener conversaciones infinitas sobre los temas de la novela", recordó.

El proyecto de llevar a la pantalla este 'Salón de belleza' se vio interrumpido con la irrupción de la pandemia de la covid-19, pero al mismo tiempo estimuló su desarrollo, ya que adquirió aires "proféticos" (en el libro y la película, el Salón está amenazado por una enfermedad de origen desconocido).

"Vimos como la sociedad estaba cambiando y que se estaban rompiendo los paradigmas y creándose nuevos de manera rápida. Entonces decidimos adaptar la novela para crear otro universo", aseveró.

De este modo, la cineasta ha conseguido llegar por primera vez a las Jornadas del prestigioso festival veneciano, que considera "el mejor lugar" para el estreno de su pieza.

"Las Jornadas justamente es de los lugares que toman riesgos y aceptan películas de autor. Estoy muy contenta y todo el equipo quería ya estrenar y celebrar, porque ha sido una película larga y difícil", reconoce.

Esta primera experiencia en la dirección ha animado a Acevedo a seguir detrás de las cámaras y ya prepara una nueva adaptación de otro libro de Bellatin, aunque menos lúgubre, con "más humor".

"Me encantaría hacer algo más cómico y ya estamos en pláticas para hacerlo", promete, aunque sin revelar el libro que esta vez le ha inspirado.