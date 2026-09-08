La producción brasileña de automóviles crece un 8,5 % hasta agosto

El aumento vino impulsado principalmente por la fabricación de automóviles particulares y comerciales ligeros, cuya producción subió un 14,9 % entre enero y agosto, hasta las 1,8 millones de unidades, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

En cuanto a las exportaciones, los datos de Anfavea señalan que crecieron un 2,2 % en agosto con respecto a julio, pero registraron una caída del 31,7 % respecto al mismo mes del año pasado.

En el acumulado de los ocho primeros meses, los embarques al exterior retrocedieron un 22,9 % en comparación con el mismo período de 2025, de 381.200 a 294.200, impactados por un descenso del 36,6 % en los envíos a Argentina, principal socio comercial de Brasil en el sector.

"El 95 % de la bajada de nuestros embarques al exterior son derivados directamente de la caída de las ventas de Brasil para Argentina", señaló el presidente de Anfavea, Igor Calvet, en una rueda de prensa en la que calificó el dato de "preocupante".

"Vengo alertando aquí de que las condiciones del mercado argentino dificultan nuestra entrada (...) hay una mayor competencia, estamos perdiendo cuota en el mercado argentino de una forma muy rápida", expresó Calvet.

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Brasil pasó de exportar 226.100 vehículos en los ocho primeros meses de 2025 a 143.300 entre enero y agosto de este año con destino al país vecino.

Con excepción de Colombia, donde las exportaciones brasileñas crecieron un 5,5 %, se registró un retroceso en las ventas externas a todos los países latinoamericanos.

Detrás de Argentina, las ventas a Chile también cayeron un 31,2 % y las de Uruguay lo hicieron un 28,8 %.

Entre tanto, Brasil ha recibido hasta agosto 406.700 vehículos importados, un 29,8 % más que en los ocho meses del año pasado.

Según Calvet, la pérdida de participación del mercado argentino de las exportaciones brasileñas fue ocupada por los vehículos eléctricos chinos.

China continúa como líder en las importaciones de Brasil, con un crecimiento de casi el 110 % interanual.