La taquilla de EE.UU. y Canadá bate récord de recaudación, pero con menos espectadores

Los datos de recaudación, procedentes de la web especializada Rentrak, no están ajustados a inflación, y aunque son mayores en términos globales, si se tuviera en cuenta la inflación de los últimos años la recaudación de 2013 sería mayor.

Pese a ello, la cifra es un hito en un sector, el del cine, que todavía arrastra los efectos de la pandemia, y lidia con los cambios de consumo generados por las plataformas de streaming.

Si las cifras estuvieran ajustadas a inflación, la recaudación de este verano estaría todavía un 17% por debajo del verano de 2019 -el último antes de la pandemia-.

El verano, que en Norteamérica (EE.UU. Canadá y Puerto Rico) se mide desde el 1 de mayo hasta el Labor Day -7 de septiembre-, es la época del año con más recaudación para las salas de cine -aproximadamente el 40 por ciento del total anual-.

Según un artículo elaborado por el diario New York Times, el aumento del precio de las entradas en los últimos años "oculta una caída más profunda en la asistencia".

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Entre el 1 de enero y el 16 de agosto de este año, los cines de Norteamérica vendieron 568,4 millones de entradas —un 30 % menos que en el mismo periodo de 2019—, según datos del informe S&P Global Market Intelligence. Esto equivaldría a aproximadamente 248 millones de entradas menos en los dos años analizados (2019 y 2026).

La taquilla este año se ha visto revitalizada por grandes sagas como 'Spider-Man: Brand New Day' o 'Toy Story 5' y otros títulos como 'The Odyssey' ('La Odisea') o 'The Devils Wears Prada 2' ('El diablo viste de Prada 2'), entre otros.

En 2013 los éxitos de taquilla fueron 'Iron Man 3', 'Despicable Me 2' ('Gru 2: Mi villano favorito') y 'Man of Steel' ('El hombre de acero').