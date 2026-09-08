La ultraderecha lusa denuncia una "degradación democrática" durante la moción al Gobierno

En una sesión extraordinaria de la Asamblea de la República, Ventura acusó a Neves de erigirse como "sheriff" del país para "decir lo que se puede y lo que no se puede hacer, que habla cuando quiere y dice lo que quiere, que dice a los periodistas que responderá a su debido tiempo porque así lo quiere y que responderá a los políticos cuando así lo quiera".

"Lo que nos ha traído hasta aquí ha sido una degradación sin precedentes de las instituciones democráticas; un deterioro sin precedentes de la función del jefe de Estado y del Gobierno", dijo Ventura, quien defendió que su formación no acepta "que se socave la democracia ni la libertad, ni que se utilice a la Policía Judicial como arma arrojadiza para fines personales o políticos".

Luís Neves, responsable de la seguridad interior y anterior director nacional de la Policía Judicial (PJ) portuguesa, ha quedado en el centro de varias controversias relacionadas con su etapa al frente de ese cuerpo.

La Fiscalía General de la República ha confirmado la existencia de tres investigaciones relacionadas con las polémicas que afectan al ministro, quien ha rechazado haber cometido delitos.

En este sentido, el líder de Chega, segundo partido en el Parlamento, cuestionó al primer ministro, el conservador Luís Montenegro, por mantener a Neves en el cargo. También arremetió contra el Partido Socialista (PS), quien anunció que se abstendrá en esta moción, haciendo que no prospere, y lo acusó de "estar capturado por Neves".

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Durante su intervención inicial, Ventura repitió los argumentos que su formación ha venido defendiendo en las últimas semanas al respecto del responsable de la cartera de Interior, cuestionando las actuaciones de Neves.

El propio Neves compareció este martes ante una comisión parlamentaria apenas horas antes del debate de la moción.

Esta es la primera moción de censura que enfrenta el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro, durante esta legislatura, aunque ya enfrentó otras dos durante la anterior, así como una moción de confianza que perdió en el Parlamento y que motivó la caída del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas.