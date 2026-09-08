Las cuatro "contramedidas" de Israel contra Reino Unido por sus sanciones a asentamientos

Las medidas las avanzó en una declaración sin preguntas en Jerusalén el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien advirtió a "todos los gobiernos del mundo" de que no tendrán éxito en ir contra los "intereses nacionales y de seguridad" de Israel.

Tras la prohibición expuesta por el Gobierno británico en el Parlamento, se publicó un comunicado de otros diez países europeos -entre ellos España- y Canadá anunciando su intención de restringir dicho comercio con las colonias israelíes, ilegales según el derecho internacional.

Reino Unido es uno de los únicos ocho países que tienen consulados en Jerusalén Este, una parte de la ciudad santa ocupada y anexionada por Israel, pero habitada mayormente por palestinos y reivindicada como la capital de un futuro Estado Palestino.

Son los conocidos como 'consulados históricos', los ostentan también España, Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Turquía y Suecia, y tiene un estatus especial al tratarse de oficinas históricas, establecidas antes de la creación del Estado de Israel.

Este estatus está apuntalado por la resolución 181 de la ONU (el plan de partición de Palestina de 1947), que otorga un régimen especial internacional a la ciudad de Jerusalén hasta la creación de los dos Estados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Saar también anunció la denegación de la entrada a Israel a un abogado y 11 diputados británicos, todos ellos "implicados en actividades antisemitas y antiisraelíes" según el ministro de Exteriores.

Entre los nombres de la lista destaca el de Jeremy Corbyn, exlíder de la oposición al mando del Partido Laborista y hoy diputado y cofundador de la formación de izquierdas Your Party. Su socia de partido, la también diputada Zarah Sultana, figura asimismo en la lista.

Tendrá prohibida a su vez la entrada a Israel el abogado Fahad Ansari, director de la asociación Riverway to the Sea y abogado de Hamás en la impugnación del grupo palestino a su ilegalización en Reino Unido.

Los otros nueve ciudadanos británicos vetados a partir de este martes de visitar Israel son todos diputados: cinco de ellos por el Partido Verde, tres por el Partido Laborista y el independiente John McDonnell.

Las "contramedidas" anunciadas por Saar incluyen el cese de operaciones del Equipo de Apoyo Británico en Ramala, un pequeño destacamento que lleva desde 2008 desplegado allí para entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con financiación pública.

Según declaró el año pasado el diputado laborista Luke Pollard en el portal de transparencia del Parlamento británico, el Equipo proporciona a la ANP "apoyo profesional" para ayudar a "desarrollar instituciones de seguridad competentes y responsables que respeten los derechos humanos".

En diciembre de 2023, el entonces ministro de Defensa británico Grant Shapps visitó al equipo en Ramala y planteó ampliar su papel para preparar a la ANP de cara a una eventual toma de control de Gaza en el "día después" de Hamás.

Saar también afirmó que se retirará a los representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza (CMCC, por su siglas en inglés), del que ya fueron expulsados los españoles y holandeses.

Se trata de una base establecida en la localidad israelí de Kyriat Gat a finales del año pasado en Israel para avanzar con el plan de paz para la Franja palestina promovido por Estados Unidos, aunque su funcionamiento es por ahora poco conocido en un momento de parálisis en la aplicación del alto el fuego.