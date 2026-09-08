Latinoamérica debe apostar por cooperación tangible ante policrisis global, según expertos

Así lo destacó este martes el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, durante un diálogo en Madrid con especialistas en relaciones internacionales y políticas públicas.

Con la pregunta, "¿hay futuro para la cooperación internacional?", el foro se focalizó en tratar de entender cómo la encrucijada en la que se encuentra el actual sistema de gobernanza global impacta directamente en el futuro de América Latina.

Según el investigador del Real Instituto Elcano Carlos Malamud, "el enfrentamiento global entre China y EE.UU. es quien marca la pauta y quien irrumpe de lleno en cualquier conflicto que tenga lugar", repercutiendo en América Latina, una región que EE.UU. considera suya pero donde China ya se posiciona como el principal socio comercial, especialmente en Suramérica.

El investigador advirtió que la política estadounidense hacia la región prioriza frenar la migración ilegal y el narcotráfico, saltándose la justicia, al tiempo que intenta expulsar o contener la expansión de China.

Para ilustrarlo mencionó el "corolario Trump de la doctrina Monroe" gracias al cual Washington busca asegurar el acceso a materias primas estratégicas.

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Por su parte, la profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Claudia Martínez señaló el riesgo de que América Latina quede relegada a un papel completamente secundario y dependiente en este nuevo tablero de poder, con el peligro de convertirse en una simple zona de influencia bajo las estrategias de seguridad estadounidenses.

"Estamos exportando materias primas con poco valor agregado. Entonces, ¿en qué nivel de negociación podemos estar?", se preguntó.

"América Latina es hoy un continente fragmentado, no partido en mitades o en partes, sino fragmentado", subrayó Malamud, al especificar que cada Estado actúa por su cuenta, lo que imposibilita proyectar una voz conjunta.

Para él, ni siquiera los gobiernos de derecha o de extrema derecha son homogéneos.

Sentenció que "hay en América Latina una falta pavorosa en este momento de cooperación, de colaboración, de coordinación intergubernamental y esto afecta a la cooperación".

Esta debilidad estructural latinoamericana se ve agravada por el deterioro político interno de los Estados por factores como la polarización, el populismo y la desconfianza ciudadana, según Jabonero.

Mientras el espacio de diálogo está en peligro por la policrisis global, la OEI abogó por una cooperación internacional enfocada en resolver los problemas de los ciudadanos.

"Deberíamos de abandonar melancolías de viejas épicas bolivarianas y levantar una bandera pensando en resultados tangibles como son la movilidad académica, homologación de títulos o inteligencia artificial", urgió su secretario general.

Para lograr este objetivo, la especialista Magaly Robalino recordó que "la paz y las libertades fundamentales solo pueden ser sostenidas a través de la colaboración entre Estados, el respeto y la reciprocidad".

En sintonía con esta idea, Martínez concluyó que "se coopera por intereses convergentes", apostando por sellar alianzas estratégicas que fortalezcan de verdad "la resiliencia productiva, el fortalecimiento de las capacidades institucionales" y una industrialización sostenible.

“La cooperación es la única salida que tenemos para fortalecer nuestras instituciones”, subrayó.

La profesora de la Universidad Complutense Tahina Ojeda destacó que, pese a los bloqueos e intereses geopolíticos en las altas esferas, en las "capas intermedias y bajas" se sigue realizando un trabajo en áreas de "derechos humanos, de género, de cultura, de deporte", logrando transformaciones reales en los territorios iberoamericanos.