Lavrov dice que las negociaciones de paz pueden transcurrir en paralelo a los combates

"Combates y diplomacia. No veo razón alguna por la que no puedan desarrollarse en paralelo y simultáneamente, como ha ocurrido en la historia", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una entrevista con la televisión pública.

Agregó que esta postura se basa en el "engaño" sufrido por la parte rusa en 2022, cuando Moscú accedió a un "gesto de buena voluntad" y retiró las tropas de las inmediaciones de Kiev.

A la vez, después de que Kiev rechazara sellar la paz sobre las condiciones negociadas, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Moscú no dejaría de alcanzar sus objetivos por la vía militar durante ulteriores conversaciones de paz, señaló Lavrov.

"Esa política se mantiene vigente también hoy en día", insistió.

Horas antes, el ministro ruso afirmó que Rusia seguirá negociando con Estados Unidos sobre la paz en Ucrania porque Washington acepta la realidad sobre el terreno y rechaza el ingreso de Kiev en la OTAN.

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Lavrov destacó que los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que viajaron recientemente a Moscú y Kiev, "reconocen estos puntos fundamentales y buscan desempeñar un papel constructivo".

A la vez, el Kremlin reconoció este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a su colega ruso, Vladímir Putin, el fin de la guerra, un objetivo que Trump espera alcanzar antes de que termine su mandato presidencial.