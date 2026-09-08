Líderes de la oposición israelí a Netanyahu, sobre el aviso antes del 7-O: "¿Qué sabías?"

"Netanyahu, basta ya de mentiras; el pueblo israelí tiene derecho a saber: ¿qué sabías y cuándo lo supiste? (...) Se creará de inmediato una comisión de investigación estatal en el próximo gobierno", reza el texto, cuyos firmantes auguran un cambio de poder tras las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre.

Los signatarios de la declaración conjunta incluyen a Gadi Eisenkot, exmilitar al mando de la agrupación de derechas Yashar! (¡Recto!) y favorito de las encuestas; Naftali Bénet, líder de la alianza de centroderecha Beyajad (Juntos); Avigdor Líberman, del partido secular de derechas Israel Beitenu (Israel, Nuestro Hogar); y Yair Golán, exjefe del Estado Mayor de centroizquierda al frente de Los Demócratas.

El comunicado responde a una noticia publicada este martes en exclusiva por el diario israelí Haaretz que asegura que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed, advirtió a Netanyahu de que Hamás estaba planeando un ataque de gran envergadura una semana y media antes de los atentados que mataron a 1.200 personas el 7 de octubre de 2023.

"La impactante revelación de esta mañana exige una investigación inmediata y exhaustiva. Se suma a la serie de revelaciones sobre los fallos y la inacción de Netanyahu y pone de manifiesto, una vez más, por qué Netanyahu se encuentra en la lucha de su vida: impedir la creación de una comisión de investigación estatal y que la verdad salga a la luz ante el público israelí", añade el mensaje firmado por de los líderes de la oposición.

La cabecera israelí, que reconstruye cómo se fraguó este intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en "decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia", afirma que la conversación se produjo por vía telefónica, duró 45 minutos y que fue desoída por Netanyahu.

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Bin Zayed concretó entonces, siempre de acuerdo a Haaretz, que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

La disputa se enmarca en un pulso más amplio que Netanyahu mantiene desde hace meses con el poder judicial y la oposición sobre cómo investigar el 7 de octubre: en un debate parlamentario celebrado en noviembre de 2025, el primer ministro ya rechazó la creación de una comisión de investigación independiente y acusó a los medios de actuar en connivencia con un supuesto "Estado profundo" que luchaba por destronarlo.