Los cultivos de hoja de coca en Bolivia se incrementaron un 7 % en 2025, según la ONU

Los datos fueron presentados en el 'Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 en Bolivia', elaborado por el organismo con financiación de la Unión Europea (UE), en un acto en el que participaron los ministros bolivianos de Exteriores, Héctor Huanca; de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

El estudio abarca los últimos diez meses del Gobierno de Luis Arce (2020-2025), del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), y en los dos primeros meses de la gestión de Rodrigo Paz, quien asumió la Presidencia el 8 de noviembre del año pasado.

La representante de la Unodc en Bolivia, la colombiana Mónica Mendoza, recordó que la legislación boliviana autoriza hasta 22.000 hectáreas de cultivos de coca en zonas delimitadas de los departamentos de La Paz y Cochabamba, por lo que la superficie registrada en 2025 supera ese límite en 14.400 hectáreas.

El principal incremento se registró en la zona central del Trópico de Cochabamba, donde el área cultivada subió un 22 %, de 14.275 hectáreas en 2024 a 17.460 en 2025, afirmó Mendoza.

En cambio, en la zona subtropical de los Yungas, en el departamento de La Paz, el monitoreo muestra que la superficie de cultivos disminuyó un 4 %, de 19.230 hectáreas en 2024 a 18.430 en 2025.

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En el norte del departamento de La Paz, la superficie cultivada registró un aumento "moderado" del 4 %, al pasar de 478 a 496 hectáreas.

Además, en las áreas protegidas y parques nacionales, los cultivos de hoja de coca crecieron un 17 %, de 515 hectáreas en 2024 a 605 en 2025.

El informe también señala que los cultivos erradicados y racionalizados descendieron un 77 %, de 10.000 hectáreas en 2024 a 2.273 en 2025.

La Unodc recomendó al Gobierno que continúe con el fortalecimiento de las estrategias de control, en especial en las áreas protegidas, que impulse medidas integrales paralelas a la erradicación para el desarrollo sostenible y que refuerce la relación interinstitucional sobre la base del trabajo coordinado.

La hoja de coca tiene en Bolivia usos tradicionales, medicinales y culturales reconocidos por la Constitución, aunque una parte de su producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

En 2017, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se promulgó una ley que amplió la superficie legal de cultivos de coca en el país de 12.000 a 22.000 hectáreas.

Bolivia volvió a adherirse en 2013 a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva que permite en su territorio el consumo tradicional de la hoja de coca, principalmente en infusiones o mediante el 'acullico' o masticado.