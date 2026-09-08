Marco Rubio inicia una visita a aliados de EE.UU. en Colombia, Ecuador y Perú

Durante la gira, Rubio abordará el apoyo de Washington para la recuperación de Colombia tras el terremoto que azotó la zona occidental del país el pasado 10 de agosto, una mayor cooperación "en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo", así como "los beneficios de unas relaciones comerciales más estrechas", dijo el Departamento de Estado en un breve comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense llegará este martes a Barranquilla (Colombia) para reunirse con De la Espriella, que asumió el poder el pasado 7 de agosto.

Este será el primer viaje de Rubio como secretario de Estado a Colombia y Perú y el segundo a Ecuador, después de que en septiembre de 2025 recalara allí para reunirse con el presidente Daniel Noboa, tras visitar México.

En total, Rubio ha realizado cuatro viajes a Latinoamérica en su mandato, centrado en remarcar la necesidad de promover gobiernos alineados ideológicamente con Trump, quien ha dicho que Washington debe mantener su influencia en la región bajo su "Doctrina Monroe", desbancando a China e interviniendo activamente en esos países vecinos por intereses de seguridad nacional y económicos.

Desde Colombia, el estadounidense volará a Quito para reunirse con Noboa y cerrará el jueves su gira en Lima, donde se encontrará con Keiko Fujimori, quien asumió el poder el 28 de julio.