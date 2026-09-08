Más de 3,2 millones de personas participan en simulacro por sísmo en República Dominicana

La participación este año, la mayor desde que se inició este ejercicio, constituye un avance en materia de preparación y respuesta, dijo el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, al atender a la prensa en Santo Domingo.

"La preparación es una responsabilidad de cada uno de los dominicanos", afirmó Olivares, quien valoró que la alerta tecnológica enviada a los dispositivos móviles durante el simulacro llegara a más del 50 % de la población dominicana.

Olivares consideró que la preparación no debe limitarse a los terremotos, sino incluir también huracanes y otros fenómenos naturales.

"Nosotros somos una isla que tiene todos esos riesgos", apuntó el funcionario después del simulacro.

En la explanada de la sede de la Presidencia Nacional, donde también se realizó el simulacro, el presidente del país, Luis Abinader, felicitó a la población por su masiva participación en este ejercicio y destacó la importancia de mantener una preparación permanente para fortalecer la capacidad de respuesta y preservar vidas.

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Abinader explicó que el país ha realizado simulacros anteriormente, pero que en esta ocasión el ejercicio se desarrolló de una manera más general y completa.

Por su lado, en declaraciones a EFE, el encargado de la Brigada de Emergencia del Ministerio de Interior y Policía, Christopher del Villar, destacó que el simulacro transcurrió con calma y señaló que uno de los objetivos es minimizar el tiempo de evacuación para lograr una respuesta más efectiva ante una eventual emergencia.

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. El último de gran magnitud se registró el 22 de septiembre de 2003, de 6,5, que dejó tres fallecidos, así como graves daños en viviendas y centros comerciales.

El terremoto más catastrófico del que se tiene registro en República Dominicana ocurrió el 4 de agosto de 1946, de una magnitud aproximada de 7,8, y provocó un tsunami con olas de más de nueve pies de altura (2,7 metros) y que, según estimaciones, causaron más de 1.000 muertos, de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología del la Universidad Autónoma de Santo Domingo.