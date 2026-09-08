Médicos paraguayos confirman nueva huelga mientras autoridades apuran búsqueda de acuerdo

En la misma jornada en la que las autoridades apuraron el estudio de fórmulas para desactivar la protesta de los galenos, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, dijo a medios que el gremio notificó oficialmente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social su declaración de una nueva huelga.

"Hoy está abierto un canal, un canal más oficial para negociar también con el intermediario que sería el Ministerio de Trabajo. Repito, nuestro objetivo no es llegar a una huelga, sino que se resuelva esta problemática", señaló.

Los médicos convocaron a la paralización de actividades para los días 21 y 22 de septiembre el pasado jueves, después de celebrar una asamblea en la que tacharon de "migajas" una propuesta de aumento salarial del Gobierno a través de un escalafón, con mayores pagos a quienes tengan más formación y años de servicio.

Hoy, los líderes del Sinamed escucharon una nueva propuesta del Ministerio de Salud y Bienestar Social, de la que no se conocieron detalles oficiales.

"Nosotros no estamos cerrados a ningún planteamiento", señaló González al medio ABC TV a la salida de una reunión con funcionarios del Mspbs, al indicar que "podría ser con un escalafón, pero siempre con una elevación del piso para todos".

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A la búsqueda de una solución al conflicto laboral se sumó este martes el Senado, que la víspera instaló una comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de presupuesto general para 2027.

"Por primera vez, a través del director de recursos humanos del Ministerio de Salud y gente técnica de la Comisión Bicameral de Presupuesto, están trabajando de forma conjunta y con eso la ilusión de que la huelga del 21 y 22 de septiembre no se realice", afirmó al respecto la senadora Lilian Samaniego, citada por el rotativo local Última Hora.

Esta nueva huelga se sumará a la que ya hicieron los médicos entre el 24 y el 28 de agosto, en demanda de aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (848 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (915 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

Los médicos exigen un incremento de 3 millones de guaraníes (509 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.356 dólares por mes.

Este martes, los maestros del sector público también hicieron un llamado a huelga para los días 17 y 18 de septiembre para exigir al Gobierno un ajuste salarial del 8 % y un mayor presupuesto para la educación en 2027.