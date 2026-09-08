'Meteorito': Sebastián Múnera sondea desde Venecia la memoria bajo el zoo de Pablo Escobar

"Un tema importante de la obra es la animalidad, hay una metáfora que es una excavación donde hay un dinosaurio, y eso me hace pensar en otra palabra que es memoria, que solo es posible visitarla con la fuerza de la amistad", sostiene en una entrevista con EFE el director, que debuta este año en el festival veneciano.

Por eso 'Meteorito', a concurso en la Semana Internacional de la Crítica, certamen paralelo a la Mostra, es la historia de dos amigas, interpretadas por Ángela Cano y Luna Gaviria. Ambas crían juntas a un muchacho mientras se ganan la vida ocultando en su ropa interior teléfonos que llevar a los presos de una cárcel cercana.

Pero esta no se trata de una cárcel cualquiera, sino una que fue construida en los terrenos de lo que antaño fue la finca privada de Pablo Escobar, la 'Hacienda Nápoles', un lugar donde el 'narco de narcos' también construyó un zoológico al estilo 'safari'.

Un día, las amigas y el niño deciden desviarse de su ruta y, en vez de acudir a la cárcel para introducir teléfonos, deciden disfrutar de una soleada jornada en un extravagante parque de atracciones construido donde antes estaba el zoo del criminal.

Mientras vagan entre toboganes, atracciones y dinosaurios de plástico, escucharán inquietantes susurros que evocarán una forma de violencia que subyace bajo la superficie de este lugar.

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Múnera explica que la presencia de este parque de diversiones en la 'Hacienda Nápoles', antaño símbolo del oscuro imperio de Escobar, constata una especie de "ornamento del delito" en su país.

"Tras la muerte de Escobar, el Gobierno construye un parque de diversiones encima (...) y luego una cárcel de máxima seguridad. Para tú entrar en este parque, primero pasas por una gran portada que dice 'Bienvenidos a la verdadera aventura salvaje'", subraya.

En esta "contradicción", la de un parque que aúna la diversión con un penal, el director crea esta historia femenina, punzante y visualmente muy potente rodada entre tres departamentos -Tolima, Caldas y Antioquía- y a orillas del gran río Magdalena.

Mientras las mujeres pasan sus vidas, o se detienen a visitar un museo con fotografías de aquella violencia, la obra muestra a un hombre que excava cuidadosamente los huesos de lo que parece un animal prehistórico, alegoría del funesto recuerdo en este lugar.

Múnera explica que le gustaría que su cinta fuera vista en su país con "lágrimas", con "abrazos" pero también "con muchas preguntas sobre -dijo- nosotros y nuestro pasado".

Para el director, haber alcanzado con esta película el famoso festival de cine ha sido como "un sueño", tanto que lo considera "una nueva etapa de su vida" ahora que la obra ya es pública.

"Hoy celebramos el cine porque la película se encontró con los ojos del público, el ciclo esté completo", termina.