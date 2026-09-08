Ministerio del Interior de España se disculpa por un informe sobre ideario de periodistas

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el informe, publicado este martes por el periódico digital El Confidencial, no tiene "ninguna finalidad espuria" y corresponde a un documento interno de trabajo para saber qué se dice de la actuación y de la actividad del ministerio, sin "ningún otro objetivo o finalidad".

Fuentes ministeriales insistieron en ese carácter interno de la lista, un dosier elaborado por Interior sobre 280 profesionales de la información y analistas de la actualidad, según el periódico, con fichas, fotografías y comentarios sobre su ideario.

El Ministerio del Interior no realiza diferencias "ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento", adujo Grande-Marlaska al ser preguntado por este asunto en una comparecencia de prensa en la ciudad de Ceuta, además de manifestar un respeto absoluto por la libertad de expresión e información.

Según El Confidencial, "el equipo de Marlaska elaboró un dosier secreto de decenas de periodistas 'fichados' por su ideología".

Entre los comentarios sobre ellos, aparecen expresiones como "apoya al Gobierno" (formado por una coalición de izquierdas), "alineado con posiciones de derechas" o "defiende las políticas del PSOE" (Partido Socialista), apunta el periódico.