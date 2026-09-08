Moscú promete una respuesta "dura y dolorosa" a Budapest por expulsión de sus diplomáticos

"La respuesta al lobby rusófobo de Budapest será dura y dolorosa", dijo a las agencias rusas la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova.

El Gobierno de Hungría anunció hoy la expulsión de diez empleados de la Embajada de Rusia en Budapest por haber llevado a cabo actividades consideradas "inaceptables".

"El día de hoy el Ministerio de Exteriores informó al embajador de Rusia en Budapest que, según evaluación de las autoridades húngaras, 10 miembros del personal de la representación rusa llevaron a cabo en Hungría actividades inaceptables para un diplomático según la Convención de Viena", afirmó la ministra la ministra de Exteriores del país centroeuropeo, Anita Orbán.

La líder de la diplomacia húngara agregó que la decisión "protege la seguridad y la soberanía" de su país sin implicar una "ruptura" de las relaciones diplomáticas existentes con Moscú.

Budapest aspira a mantener el diálogo con el Kremlin, dentro de "un marco de respeto mutuo y cumplimiento de las normas".

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Según estima la prensa local en la Embajada rusa trabajaban 47 personas.

El Gobierno de Péter Magyar, que asumió funciones en mayo pasado, se ha desmarcado varias veces con contundencia de las posturas prorrusas del Ejecutivo antecesor, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán.

El anterior ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, admitió considerarse un "amigo" de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien se entrevistó numerosas veces en Moscú después del inicio de la guerra rusa en Ucrania en febrero de 2022.