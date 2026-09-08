Mulino vuelve a marcar distancia tras otro acercamiento del Parlamento panameño con Taiwán

"Reitero: los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán, no significa que el Ejecutivo lo avale. Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo", escribió en X el mandatario panameño.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá acogió este martes al "Grupo Multipartidista de Intercambio Panamá - Yuan Legislativo Taiwán", según una agenda publicada en las redes sociales del Legislativo y que confirmaron a EFE fuentes internas.

La reunión creó oficialmente ese grupo "multipartidista" de intercambio (que no un "grupo de amistad" por la ausencia de relaciones diplomáticas) con la presencia virtual de diputados de Taiwán, según dijeron a EFE fuentes presentes en la reunión.

Esta no es la primera vez que la Administración de Mulino se deslinda de los acercamientos de los diputados panameños con Taiwán. En enero de este año un grupo de parlamentarios viajó por segunda vez a la isla, provocando el rechazo del Gobierno al reiterar el "compromiso con la política de 'una sola China'".

La primera visita de una delegación de diputados panameños sucedió en noviembre pasado, siendo la primera de funcionarios de Panamá desde la ruptura diplomática de 2017 para establecer vínculos diplomáticos con China y dejando una enorme polémica entre el Ejecutivo, Legislativo y la embajada de China en Panamá.

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La controversia aumentó después de que la embajada china criticó el viaje y Panamá denunció una injerencia inaceptable, mientras que los diputados defendieron una agenda productiva sobre cooperación, tecnología e inversiones.

La polémica se dio en medio de las tensiones entre EE.UU. y China a lo que se sumaron, además, las amenazas de Donald Trump para "recuperar" el Canal de Panamá por una supuesta injerencia china, al señalar que un operador hongkonés administraba entonces dos puertos ubicados en la entrada del paso navegable.

Pekín considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.