Nuevo presidente de Asamblea General de la ONU defiende abrir la organización a más voces

Rahman, que fue elegido a principios de junio, se estrena en el cargo, para un mandato de un año, relevando a la alemana Annalena Baerbock.

"Una de las cosas que más respeto es la frase inicial de la Carta: 'Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas'. No dice 'nosotros, los Estados de las Naciones Unidas'", aseguró en su primera intervención ante los medios a las puertas de la Asamblea General.

Rahman destacó que la ONU necesita integrar de alguna forma a los miembros de la sociedad civil, los medios de comunicación, los líderes empresariales, las comunidades de innovación y el mundo académico: "Seguimos tratándolos como 'los otros'".

"Durante mi presidencia intentaré abrir las puertas de ONU", añadió.

Rahman, ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés desde el pasado mes de febrero, fue nombrado alto representante del Gobierno interino de su país para la cuestión rohinyá, la minoría étnica musulmana apátrida originaria de Myanmar (Birmania).

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Preguntado por si su intención de abrir las puertas de la ONU también incluye a los pueblos sin Estado, el nuevo presidente recordó que con su trabajo "hizo oír su voz" y seguirá haciéndolo a medida que avance.

"Como candidato, mi campaña se centró en el tema de restablecer la confianza y gestionar la transformación. Ahora, como presidente, añado a esto: podemos, y debemos, hacer que las Naciones Unidas estén preparadas para el futuro. Este debe ser un lugar donde los países puedan volver a decir «sí» a la ONU y votar a favor de ella", declaró.

El nuevo presidente defendió que hay que "recuperar la confianza en la organización".

"Nos encontramos en una situación de déficit de confianza, y la organización debe emprender una reforma más profunda para adaptarla al futuro. No solo al presente, sino también al mañana. No estamos en 1945. No estamos celebrando la Conferencia de San Francisco. Estamos en el siglo XXI. El mundo ha avanzado", aseveró.