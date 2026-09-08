ONG de Venezuela registró 103 muertes en julio de 2026 por accidentes de tránsito

A través de una nota de prensa, el OSV contabilizó, además, 391 lesionados, de los cuales 290 son hombres y 101 mujeres.

"El análisis demográfico y de roles evidenció que la tragedia golpeó implacablemente a la población económicamente activa, con un predominio crítico de jóvenes entre los 20 y 29 años", subrayó.

Según el boletín, un total 254 motocicletas estuvieron implicadas en accidentes, además de 111 automóviles particulares, 36 industriales, 32 camionetas y 14 autobuses.

Entre los motociclistas se registraron cincuenta fallecidos y 177 heridos, mientras que los acompañantes de estos vehículos sumaron 9 decesos y 73 lesionados.

En total hubo 299 accidentes en julio, causados principalmente por el exceso de velocidad (179), impericia (58), entre otros.

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En este contexto, la coordinadora del OSV, Rosibel González, advirtió sobre la "urgencia de transformar las políticas preventivas en el país".

"Las cifras de julio confirman que la tragedia en nuestras vías no cede y que continuamos perdiendo a los sectores más jóvenes y productivos de la sociedad debido a una conducta al volante caracterizada por el exceso de velocidad y la absoluta transgresión de las normas", indicó González, citada en la nota.

Por tanto, consideró "imperativo que el Estado y las instituciones avancen hacia una fiscalización electrónica inteligente, campañas de educación vial permanentes y un control estricto sobre la conducción de motocicletas".